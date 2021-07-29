На Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей

Сборная Беларуси по-прежнему без наград на летних Олимпийских играх в Токио.

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури. Фото: НОК Грузии

Фехтование. Рапира. Женщины, командный турнир

1. ОКР

2. Франция

3. Италия

Академическая гребля. Двойка, женщины

1. Новая Зеландия

2. ОКР

3. Канада

Плавание. 100 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Кайл Челмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (ОКР)

Дзюдо. До 100 кг, мужчины

1. Аарон Вольф (Япония)

2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)

3. Нияз Ильясов (ОКР)

3. Жорже Фонсека (Португалия)

Спортивная гимнастика. Личное многоборье, женщины

1. Суниса Ли (США)

2. Ребека Андраде (Бразилия)

3. Ангелина Мельникова (ОКР)

Академическая гребля. Двойка, мужчины

1. Хорватия

2. Румыния

3. Дания

Двойка парная, легкий вес, мужчины

1. Ирландия

2. Германия

3. Италия

Двойка парная, легкий вес, женщины

1. Италия

2. Франция

3. Нидерланды

Плавание. 800 м, вольный стиль, мужчины

1. Роберт Финке (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

200 м, брасс, мужчины

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

200 м, баттерфляй, женщины

1. Чжан Юйфэй (Китай)

2. Реган Смит (США)

3. Хэйли Фликинджер (США)

4x200 м, вольный стиль, женщины

1. Китай

2. США

3. Австралия

Стендовая стрельба. Трап, женщины

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кэйл Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

Трап, мужчины

1. Иржи Липтак (Чехия)

2. Давид Костелецкий (Чехия)

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

Гребной слалом. Каноэ, женщины

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Мэллори Франклин (Великобритания)

3. Андреа Херцог (Германия)

Дзюдо. До 78 кг, женщины

1. Шори Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Майра Агияр (Бразилия)

Настольный теннис. Женщины

1. Чэнь Мэн (Китай)

2. Сунь Инша (Китай)

3. Мима Ита (Япония)

Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. В большинстве они подписали провластное письмо, поддержав фальсификацию президентских выборов и насилие над протестующими со стороны силовиков. Они не завоевали ни одной из наград.