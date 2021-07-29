На Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей

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Сборная Беларуси по-прежнему без наград на летних Олимпийских играх в Токио.

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури. Фото: НОК Грузии
  • Фехтование. Рапира. Женщины, командный турнир

1. ОКР

2. Франция

3. Италия

  • Академическая гребля. Двойка, женщины

1. Новая Зеландия

2. ОКР

3. Канада

  • Плавание. 100 м, вольный стиль, мужчины

1. Калеб Дрессел (США)

2. Кайл Челмерс (Австралия)

3. Климент Колесников (ОКР)

  • Дзюдо. До 100 кг, мужчины

1. Аарон Вольф (Япония)

2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)

3. Нияз Ильясов (ОКР)

3. Жорже Фонсека (Португалия)

  • Спортивная гимнастика. Личное многоборье, женщины

1. Суниса Ли (США)

2. Ребека Андраде (Бразилия)

3. Ангелина Мельникова (ОКР)

  • Академическая гребля. Двойка, мужчины

1. Хорватия

2. Румыния

3. Дания

  • Двойка парная, легкий вес, мужчины

1. Ирландия

2. Германия

3. Италия

  • Двойка парная, легкий вес, женщины

1. Италия

2. Франция

3. Нидерланды

  • Плавание. 800 м, вольный стиль, мужчины

1. Роберт Финке (США)

2. Грегорио Пальтриньери (Италия)

3. Михаил Романчук (Украина)

  • 200 м, брасс, мужчины

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Матти Маттссон (Финляндия)

  • 200 м, баттерфляй, женщины

1. Чжан Юйфэй (Китай)

2. Реган Смит (США)

3. Хэйли Фликинджер (США)

  • 4x200 м, вольный стиль, женщины

1. Китай

2. США

3. Австралия

  • Стендовая стрельба. Трап, женщины

1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)

2. Кэйл Браунинг (США)

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)

  • Трап, мужчины

1. Иржи Липтак (Чехия)

2. Давид Костелецкий (Чехия)

3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)

  • Гребной слалом. Каноэ, женщины

1. Джессика Фокс (Австралия)

2. Мэллори Франклин (Великобритания)

3. Андреа Херцог (Германия)

  • Дзюдо. До 78 кг, женщины

1. Шори Хамада (Япония)

2. Мадлен Малонга (Франция)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Майра Агияр (Бразилия)

  • Настольный теннис. Женщины

1. Чэнь Мэн (Китай)

2. Сунь Инша (Китай)

3. Мима Ита (Япония)

Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. В большинстве они подписали провластное письмо, поддержав фальсификацию президентских выборов и насилие над протестующими со стороны силовиков. Они не завоевали ни одной из наград.

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпийские игры-2020 белорусский спорт

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