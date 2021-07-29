На Олимпиаде в Токио разыграли 17 комплектов медалей
Сборная Беларуси по-прежнему без наград на летних Олимпийских играх в Токио.
- Фехтование. Рапира. Женщины, командный турнир
1. ОКР
2. Франция
3. Италия
- Академическая гребля. Двойка, женщины
1. Новая Зеландия
2. ОКР
3. Канада
- Плавание. 100 м, вольный стиль, мужчины
1. Калеб Дрессел (США)
2. Кайл Челмерс (Австралия)
3. Климент Колесников (ОКР)
- Дзюдо. До 100 кг, мужчины
1. Аарон Вольф (Япония)
2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)
3. Нияз Ильясов (ОКР)
3. Жорже Фонсека (Португалия)
- Спортивная гимнастика. Личное многоборье, женщины
1. Суниса Ли (США)
2. Ребека Андраде (Бразилия)
3. Ангелина Мельникова (ОКР)
- Академическая гребля. Двойка, мужчины
1. Хорватия
2. Румыния
3. Дания
- Двойка парная, легкий вес, мужчины
1. Ирландия
2. Германия
3. Италия
- Двойка парная, легкий вес, женщины
1. Италия
2. Франция
3. Нидерланды
- Плавание. 800 м, вольный стиль, мужчины
1. Роберт Финке (США)
2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
3. Михаил Романчук (Украина)
- 200 м, брасс, мужчины
1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)
2. Арно Камминга (Нидерланды)
3. Матти Маттссон (Финляндия)
- 200 м, баттерфляй, женщины
1. Чжан Юйфэй (Китай)
2. Реган Смит (США)
3. Хэйли Фликинджер (США)
- 4x200 м, вольный стиль, женщины
1. Китай
2. США
3. Австралия
- Стендовая стрельба. Трап, женщины
1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)
2. Кэйл Браунинг (США)
3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)
- Трап, мужчины
1. Иржи Липтак (Чехия)
2. Давид Костелецкий (Чехия)
3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания)
- Гребной слалом. Каноэ, женщины
1. Джессика Фокс (Австралия)
2. Мэллори Франклин (Великобритания)
3. Андреа Херцог (Германия)
- Дзюдо. До 78 кг, женщины
1. Шори Хамада (Япония)
2. Мадлен Малонга (Франция)
3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
3. Майра Агияр (Бразилия)
- Настольный теннис. Женщины
1. Чэнь Мэн (Китай)
2. Сунь Инша (Китай)
3. Мима Ита (Япония)
Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. В большинстве они подписали провластное письмо, поддержав фальсификацию президентских выборов и насилие над протестующими со стороны силовиков. Они не завоевали ни одной из наград.