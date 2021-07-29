Правозащитники признали политзаключенными еще восемь человек

Еще восемь человек белорусские правозащитники признали политическими заключенными.

29 июля в список политзаключенных включены Алексей Кудасов, Павел Яицкий, Владимир Гончаров, Елена Лыскович, Виктория Лыскович, Родион Кондратюк (осуждены по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), Виктор Козловский (по ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 293 УК — массовые беспорядки) и Павел Ларчик (по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 597.