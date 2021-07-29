На белорусско-польской границе нашли контрабанду сигарет на 2,3 млн долларов

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Сотрудники Министерства финансов Польши обнаружили в фуре в погранпереходе «Кузница» крупную партию белорусских контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Krajowa Administracja Skarbowa

Согласно документам, в фуре должны были перевозить доски. Однако в ящиках, имитирующих поддоны с пиломатериалом, перевозили контрабандные белорусские сигареты.

Для того, чтобы выгрузить контрабанду и пересчитать ее, специалистам потребовалось больше суток. В фуре нашли 600 тысяч пачек сигарет на 9 млн злотых (2,3 млн долларов).

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, его арестовали на три месяца. В ведомстве отметили, что за такую крупную контрабанду сигарет может грозить до 10 лет лишения свободы.
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Тэги: белорусские сигареты Беларусь-Польша

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