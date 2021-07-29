Лунинецкая газета «Информ-прогулка» вынужденно прекратила выход

Негосударственная газета «Информ-прогулка» больше не будет выходить на бумаге.

Фото: inform-progulka.by

Как сообщает сайт издания, 26 июля пинская типография расторгла договор, поэтому редакция не смогла выпустить номер за 29 июля, передает БелаПАН .

«Однако можно скачать свежий номер газеты (вместе с рекламой, программой ТВ и частными объявлениями) в электронном варианте (это бесплатно)», — говорится в сообщении редакции.

Подписчики могут вернуть деньги за подписку, обратившись в отделение почтовой связи с квитанцией о подписке на «Информ-прогулку».

8 и 9 июля в редакциях негосударственных медиа и у журналистов прошли массовые обыски, которые коснулись в том числе «Информ-прогулки».

Независимые издания около года испытывают проблемы с печатью и распространением. Как минимум шесть газет прекратили выход в печатном виде в связи с тем, что не могут найти типографию: «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «БелГазета», Intex-press, «Брестская газета», «Газета Слонімская».