Лунинецкая газета «Информ-прогулка» вынужденно прекратила выход
Негосударственная газета «Информ-прогулка» больше не будет выходить на бумаге.
Как сообщает сайт издания, 26 июля пинская типография расторгла договор, поэтому редакция не смогла выпустить номер за 29 июля, передает
«Однако можно скачать свежий номер газеты (вместе с рекламой, программой ТВ и частными объявлениями) в электронном варианте (это бесплатно)», — говорится в сообщении редакции.
Подписчики могут вернуть деньги за подписку, обратившись в отделение почтовой связи с квитанцией о подписке на «Информ-прогулку».
8 и 9 июля в редакциях негосударственных медиа и у журналистов прошли массовые обыски, которые коснулись в том числе «Информ-прогулки».
Независимые издания около года испытывают проблемы с печатью и распространением. Как минимум шесть газет прекратили выход в печатном виде в связи с тем, что не могут найти типографию: «Народная Воля», «Свободные новости плюс», «БелГазета», Intex-press, «Брестская газета», «Газета Слонімская».