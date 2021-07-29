В Facebook заявили о рекордном росте доходов за пять лет

Доход Facebook во II квартале 2021 года вырос на 56% в годовом измерении — рекордно быстрый прирост с 2016 года. Чистая прибыль компании за первое полугодие 2021 года составила 19,9 млрд долларов.

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Чистая прибыль компании составила 19,9 млрд долларов за первое полугодие. Прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 доллара, а не 3,03, как ожидали аналитики, сообщает CNBC .

В то же время выручка составила 29,08 млрд доллара против 27,89 млрд, как ожидали аналитики.

При этом количество ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд. Во II квартале было 3,51 млрд ежемесячных пользователей во всем семействе приложений, по сравнению с 3,45 млрд в первом квартале.

«Общие темпы роста выручки в годовом измерении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста», — заявили в компании.

Акции Facebook выросли на 37% с начала года.