В Беларуси на платной основе от коронавируса привилось около 200 иностранцев

Уже около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за две недели (с 15 июля) вакцинацию на платной основе прошли граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России.

Вакцинация иностранцев от COVID-19 проводится в 80 учреждениях здравоохранения, определенных Минздравом.

В министерстве напомнили, что с 15 июля текущего года по 31 декабря 2022 года установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси иностранных граждан для вакцинации от коронавируса. Это определено указом от 1 июля 2021 года № 251.

Согласно документу, возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Для въезда в Беларусь в целях вакцинации против COVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной на сайте vaccination.by , и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения вакцинации (наименовании организации здравоохранения).

По последним данным Минздрава, 921,9 тыс. белорусских граждан прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,37 млн. Это составляет 9,1% численности населения. В Латвии вакцинировано 36,2% населения, в Литве — 45,7%, Польше — 45,57%, России — 16,2%, Украине — 4,53%. Такие данные приводятся на информационно-аналитическом портале о коронавирусе ourworldindata.org.