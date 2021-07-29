На выходных в Беларуси будет очень жарко

/ Общество
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Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, столбик  термометра в ближайшие трое суток покажет следующие значения:

30 июля

  • ночью +14..+20°С;
  • днем от +22°С (по северо-западу) до +30°С (по юго-востоку).

31 июля

  • ночью +11..+18°С;
  • днем от +24°С (по северо-западу) до +32°С (по югу).

1 августа

  • ночью +13..+20°С;
  • днем +23..+29°С (по югу +30..+31°С).

Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений на сегодня объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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