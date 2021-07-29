На выходных в Беларуси будет очень жарко
Жаркая погода сохранится в Беларуси до конца текущей недели.
По прогнозам синоптиков, столбик термометра в ближайшие трое суток покажет следующие значения:
30 июля
- ночью +14..+20°С;
- днем от +22°С (по северо-западу) до +30°С (по юго-востоку).
31 июля
- ночью +11..+18°С;
- днем от +24°С (по северо-западу) до +32°С (по югу).
1 августа
- ночью +13..+20°С;
- днем +23..+29°С (по югу +30..+31°С).
Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений на сегодня
Подписывайтесь и читайте нас в