За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1033 случая COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1033 новых случая COVID-19 , умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1147 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

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28 июля было зарегистрировано 950 новых случаев, 27 июля — 525, 26-го — 648, 25 июля— 880, 24-го — 1061, днем ранее — 1103. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 443 864, выздоровело 438 050 человек. Умерло 3435 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 602 теста на коронавирус (днем ранее 20 965). С начала эпидемии сделано 7 259 150 тестов.

По информации Минздрава, 921,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,37 млн.

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