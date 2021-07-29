Биржа: доллар существенно сдал позиции на торгах 29 июля

/ Экономика
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Очередные торги на БВФБ завершились существенным падением американской валюты.

Фото pixabay.com

Доллар потерял 0,0111 пункта и завершил сессию на отметке 2,5105 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь вырос на 0,0056 пункта — 3,4323 белорусского рубля за 100 российских, а евро укрепился на 0,0021 пункта — 2,9797 белорусского рубля.

 

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: курсы валют

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