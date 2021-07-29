Лукашенко новым назначенцам: вы являетесь лицом президента
В ходе разговора с
Лукашенко отметил, что прошлый год «нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди»:
«Эта так называемая демократия, которой вообще в мире нет… Уже все убедились в этом, и слава богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать при назначении, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее — все это правильно. Должны быть профессионалы, вот вы — профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас — вы должны быть преданными своему народу и государству», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
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