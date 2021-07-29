Лукашенко устроил большой кадровый четверг
Александр Лукашенко 29 июля устроил большой кадровый день.
Кроме
Виктора Замостика — главой Ельского района;
Александра Прановича — главой Мядельского района;
Николая Полякова — главой Центрального района Минска;
Алексея Егорова — ректором Белорусского государственного экономического университета;
Николая Романюка — ректором Белорусского государственного аграрного технического университета;
Александра Унсовича — ректором Барановичского государственного университета;
Кирилла Драгуна — генконсулом в Мюнхене;
Руслана Варанкова — генконсулом в Нью-Йорке;
Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома;
Дмитрия Богдановича — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по животноводству;
Алексея Мелещени — гендиректором НПЦ НАН Беларуси по продовольствию;
Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки центра планирования применения и подготовки войск ОДКБ.