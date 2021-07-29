29 июля заработал новый сайт «Нашай Нівы» — nashaniva.com.

8 июля Министерство информации по требованию Генеральной прокуратуры заблокировало сайт nn.by. По информации редакции, причина блокировки до сих пор не известна, так как ни один государственный орган до сих пор не прислал официальные претензии.

«Все это время мы работали над созданием нового сайта, — говорится в сообщении в телеграм-канале «Нашай Нівы». — Как сказал из-за решетки наш главный редактор, национальный бренд должен работать, потому что «Наша Ніва» — это не Мартинович и Скурко, которых бросили в СИЗО , это сотни тысяч читателей. Давайте покажем, что нас много. Читайте «НН» на сайте, в наших соцсетях, репостите наши материалы. Читайте по-белорусски, говорите по-белорусски! Когда таких людей будет не сотни тысяч, а миллионы, мы сможем сделать Беларусь лучше. Держимся вместе!»

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