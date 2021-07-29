«МАЗы» с пробегом не пользуются популярностью в России
Эксперты аналитического агентства
По итогам пяти месяцев этого года наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH. Вот как выглядит первая десятка:
- Volvo FH — продано 4307 единиц;
- KAMAZ 65115 — 3892;
- KAMAZ 43118 — 2816;
- KAMAZ 6520 — 2750;
- DAF XF — 2644;
- Mercedes-Benz Actros — 2609;
- Scania R — 2395;
- GAZ Gazon NEXT — 2382;
- Scania P — 2338;
- MAN TGS — 2164.
Всего за январь-май в России было продано 104 тысячи грузовиков с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за тот же период 2020 года.