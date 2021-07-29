«МАЗы» с пробегом не пользуются популярностью в России  

/ Экономика
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали данные исследования российского рынка грузовых автомобилей с пробегом.

По итогам пяти месяцев этого года наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH. Вот как выглядит первая десятка:

  1. Volvo FH — продано 4307 единиц;
  2. KAMAZ 65115 — 3892;
  3. KAMAZ 43118 —  2816;
  4. KAMAZ 6520 — 2750;
  5. DAF XF — 2644;
  6. Mercedes-Benz Actros — 2609;
  7. Scania R — 2395;
  8. GAZ Gazon NEXT — 2382;
  9. Scania P — 2338;
  10. MAN TGS — 2164.

Всего за январь-май в России было продано 104 тысячи грузовиков с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за тот же период 2020 года.

 

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Тэги: МАЗ авторынок

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