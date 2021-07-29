«МАЗы» с пробегом не пользуются популярностью в России  

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали данные исследования российского рынка грузовых автомобилей с пробегом.

По итогам пяти месяцев этого года наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH. Вот как выглядит первая десятка:

Volvo FH — продано 4307 единиц; KAMAZ 65115 — 3892; KAMAZ 43118 — 2816; KAMAZ 6520 — 2750; DAF XF — 2644; Mercedes-Benz Actros — 2609; Scania R — 2395; GAZ Gazon NEXT — 2382; Scania P — 2338; MAN TGS — 2164.

Всего за январь-май в России было продано 104 тысячи грузовиков с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за тот же период 2020 года.