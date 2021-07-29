У находящегося в СИЗО редактора «Нашай Нiвы» Андрея Скурко диагностирована пневмония

У находящегося в СИЗО политзаключенного Андрея Скурко, редактора «Нашай Нiвы», диагностирована пневмония, возможно, ковидного происхождения, сообщает телеграм-канал издания.

Сразу после перевода в СИЗО №1 Скурко попал в медчасть .

«По словам журналиста Олега Груздиловича, который сидел с ним в одной камере (в ИВС на Окрестина. — БелаПАН.), с 18 июля Андрей начал кашлять, поднялась температура, ему давали парацетамол, — говорится в сообщении. — У Скурко — инсулинозависимый диабет. Он провел на Окрестина 13 суток без матраса, постели и при постоянно работающем освещении, без диабетической диеты и передач. Ковид для диабетиков смертельно опасен».

8 июля в редакции «НН», бухгалтерии и дома у Скурко, Мартиновича, главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски прошли по этой и 293-й (массовые беспорядки) статьям.

Ольга Ракович 16 июля вышла на свободу.

18 июля, спустя 10 дней после задержания, Мартинович, Скурко и Дынько были задержаны повторно — на этот раз на трое суток как подозреваемые в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). Через трое суток Дынько освободили под обязательство о явке, Мартинович и Скурко остались под стражей.

28 июля истекли 10 суток с момента второго задержания Мартиновича и Скурко. Им должны были или предъявить обвинение, или освободить.

«Егора Мартиновича и Андрея Скурко не освободили, они остаются в СИЗО на Володарского. Следовательно, им было предъявлено обвинение по ч.2 ст. 216 УК», — написала «Наша Нiва».

Как поясняет интернет-издание, суть претензий в том, что оплата за коммунальные услуги помещения, где собиралась редакция, была по тарифам для физических лиц, а нужно было платить по тарифам для юридических лиц. Следователи посчитали, что предприятию «Минэнерго» был нанесен ущерб в размере 3,5 тысячи рублей. Само предприятие претензий не предъявляло.

Мартинович и Скурко признаны политзаключенными.

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