Огромные очереди сохраняются на границе с Литвой

На границе Беларуси с Литвой сохраняются огромные очереди.

По данным Госпогранкомитета на 10:30, своей очереди на выезд ожидает более 1300 грузовиков:

Каменный Лог — более 380;

Привалка — более 290;

Котловка — более 280;

Бенякони — более 230;

Видзы — более 120.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Читайте также: