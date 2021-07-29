Огромные очереди сохраняются на границе с Литвой

/ Общество
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На границе Беларуси с Литвой сохраняются огромные очереди.

По данным Госпогранкомитета на 10:30, своей очереди на выезд ожидает более 1300 грузовиков:

  • Каменный Лог — более 380;
  • Привалка — более 290;
  • Котловка — более 280;
  • Бенякони — более 230;   
  • Видзы — более 120.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

 

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Тэги: очереди фур на границе