Огромные очереди сохраняются на границе с Литвой 29.07.2021 / 10:50 / Общество Просмотров: 71 A- A+ На границе Беларуси с Литвой сохраняются огромные очереди. По данным Госпогранкомитета на 10:30, своей очереди на выезд ожидает более 1300 грузовиков: Каменный Лог — более 380; Привалка — более 290; Котловка — более 280; Бенякони — более 230; Видзы — более 120. Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств». Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует. 19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите. Читайте также: Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает Все очень серьезно: глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью Двое детей мигрантов доставлены в Литве в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали им по две таблетки Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: очереди фур на границе