В Копыльском районе утонула девочка

/ Происшествия
Просмотров: 78

Беда случилась в среду вечером в искусственном водоеме у деревни Подлужье.

Фото носит иллюстративный характер

Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили и достали из воды тело утонувшей девочки (2007 г.р.).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: утонул ребенок Город: Копыль

Другие материалы на эту тему:

Халатность родителей — главная причина гибели детей

Халатность родителей — главная причина гибели детей