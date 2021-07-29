В Копыльском районе утонула девочка 29.07.2021 / 10:10 / Происшествия Просмотров: 78 A- A+ Беда случилась в среду вечером в искусственном водоеме у деревни Подлужье. Фото носит иллюстративный характер Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили и достали из воды тело утонувшей девочки (2007 г.р.). Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: утонул ребенок Город: Копыль Другие материалы на эту тему: Халатность родителей — главная причина гибели детей