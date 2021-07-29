Литовские пограничники перехватили уже 3145 нелегальных мигрантов
За минувшие сутки, 28 июля, в Литве задержано 118 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — на 53 меньше, чем днем ранее, сообщает сайт литовской Службы охраны государственной границы.
С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 3145 мигрантов — в 39 раз больше, чем за весь 2020-й (81).
В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 2484. Суточный рекорд — 171 (28 июля).
Среди задержанных (на 28 июля) — граждане Ирака (2005), Конго (191), Камеруна (129), Гвинеи (78), Ирана (81), Афганистана (77), России (83) а также Сирии и других стран, лица без документов.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
Читайте также:
Науседа о проблеме с нелегалами: с диктатором мы не станем говорить так, как он рассчитывает Все очень серьезно: глава МВД Литвы предлагает ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью Двое детей мигрантов доставлены в Литве в реанимацию: в Беларуси люди в масках якобы дали им по две таблетки