Беларусь накрыл фронтальный раздел
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы (местами ожидаются ливни, град).
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в некоторых районах шквалистое усиление ветра до сильного.
- Брест +27..+29°C;
- Витебск +28..+30°C;
- Гомель +30..+32°C;
- Гродно +26..+28°C;
- Могилев +29..+31°C;
- Минск +27..+29°C.
Из-за неблагоприятных погодных явлений