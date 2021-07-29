Беларусь накрыл фронтальный раздел

/ Общество
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.

По прогнозам синоптиков, увеличится облачность. Практически по всей стране пройдут дожди, прогремят грозы (местами ожидаются ливни, град).

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, в некоторых районах шквалистое усиление ветра до сильного.

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +28..+30°C;
  • Гомель +30..+32°C;
  • Гродно +26..+28°C;
  • Могилев +29..+31°C;
  • Минск +27..+29°C.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

 

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Тэги: прогноз погоды

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