Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио
Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.
Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.
Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.
Ранее сообщалось, что белорусская бегунья Дарья Борисевич
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