Посол Джули Фишер прокомментировала встречу Байдена и Тихановской

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Посол США Джули Фишер прокомментировала встречу президента Джо Байдена и Светланы Тихановской.

«Сегодняшний посыл ясен: Соединенные Штаты решительно поддерживают народ Беларуси и его борьбу за то, чтобы его голоса были услышаны, а его права уважались» — так прокомментировала встречу президента США Джо Байдена и белорусского демократического лидера Светланы Тихановской американский посол в Беларуси Джули Фишер, которая из-за отсутствия визы вынуждена выполнять свои функции за границей.

Встреча Байдена и Тихановской состоялась в Белом доме 28 июля.

 

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Тэги: Беларусь-США Персона: Джули Фишер

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