В Беларуси продолжают «кошмарить» журналистов

В квартире шеф-редактора могилевского портала 6ТV.by Бориса Вырвича прошел обыск в рамках уголовного дела о терроризме, сообщила редакция.

Изъята вся техника. «Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by. Потом отпустили, сказали, что еще вызовут. Кстати, одна машина КГБ была с российскими номерами», — заявил Вырвич.

13 июля в редакции сайта 6ТV.by прошел обыск с изъятием техники. На следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали в ГУБОПиК МВД.

18 июля стало известно о выезде за рубеж части редакции сайта. Соловьев также покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.

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