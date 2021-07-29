В Беларуси продолжают «кошмарить» журналистов

/ Общество
Просмотров: 125

В квартире шеф-редактора могилевского портала 6ТV.by Бориса Вырвича прошел обыск в рамках уголовного дела о терроризме, сообщила редакция.

Изъята вся техника. «Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by. Потом отпустили, сказали, что еще вызовут. Кстати, одна машина КГБ была с российскими номерами», — заявил Вырвич.

13 июля в редакции сайта 6ТV.by прошел обыск с изъятием техники. На следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали в ГУБОПиК МВД.

18 июля стало известно о выезде за рубеж части редакции сайта. Соловьев также покинул страну из-за угрозы уголовного преследования.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обыск 6tv.by Персона: Борис Вырвич Дмитрий Соловьев Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Силовики задержали известных белорусских правозащитников

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

Обыск в доме художника Алеся Пушкина — «испортили картины, разбили стекла»

В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести

В помощь бизнесу. Следователи обыскивают офис: что делать и как себя вести

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?

В помощь бизнесу. Что делать, если к вам пришли с обыском?