При аварии с участием минской маршрутки пострадал четырехлетний ребенок

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В Минске в ДТП пострадал 4-летний ребенок, сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не уступил дорогу маршрутному такси «Мерседес», в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадал пассажир маршрутного такси — ребенок 2017 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Инцидент произошел на 1-м переулке Кольцова вечером 28 июля.
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Тэги: ДТП маршрутное такси Город: Минск

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