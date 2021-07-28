При аварии с участием минской маршрутки пострадал четырехлетний ребенок

В Минске в ДТП пострадал 4-летний ребенок, сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не уступил дорогу маршрутному такси «Мерседес», в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадал пассажир маршрутного такси — ребенок 2017 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

Инцидент произошел на 1-м переулке Кольцова вечером 28 июля.