При аварии с участием минской маршрутки пострадал четырехлетний ребенок
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В Минске в ДТП пострадал 4-летний ребенок, сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд» не уступил дорогу маршрутному такси «Мерседес», в результате чего произошло ДТП. В аварии пострадал пассажир маршрутного такси — ребенок 2017 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.
Инцидент произошел на 1-м переулке Кольцова вечером 28 июля.