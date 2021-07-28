Украина передаст Литве колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью

Украина передаст Литве в качестве гуманитарной помощи колючую проволоку для усиления охраны границы с Беларусью. Это предусматривает проект указа президента Владимира Зеленского, разработанный по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля и утвержденный на заседании Кабинета министров 28 июля.

Проект документа представил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает БелаПАН .

«Этот акт разработан в связи с критической ситуацией, сложившейся на границе Литвы с Беларусью, и соответствующего обращения литовской стороны об оказании ей поддержки», — сказал министр.

Он отметил, что в этом году на границе «критически возросло количество мигрантов, которые попадают с территории Беларуси на территорию Литвы». «И в связи с этим литовская сторона, чувствуя нехватку технических средств оборудования границы, обратилась к Украине с просьбой оказать гуманитарную помощь в виде соответствующей колючей проволоки для усиления границы», — заявил Кулеба и попросил правительство поддержать указ, поскольку Литва — «важный друг» Украины и всегда поддерживает ее в критических ситуациях.

Проект был одобрен единогласно с уточнением, что в течение дня в него будут внесены корректировки.

Как сообщалось, Литва столкнулась с дефицитом колючей проволоки при оборудовании дополнительной защиты границы от нелегальных мигрантов: на складах ее оказалось всего 4,5 км, тогда как протяженность литовско-белорусского участка границы составляет 679 км. Эстония обещала поставить 100 км проволоки.