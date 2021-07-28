Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса

За последние недели Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Источник: news-medical.net

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Швеции с 14 июля не было зафиксировано ни одного летального исхода вследствие заражения коронавирусом.

Во время вакцинации в Швеции было использовано более 10 млн доз вакцин, полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли около 50% населения.

Всего в Швеции с начала пандемии зарегистрировано свыше миллиона случаев заражения коронавирусом, более 14,6 тыс. человек умерли.