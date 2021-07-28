«Медиа-Полесье» оштрафовали на 199 базовых величин за рерайт запрещенной к распространению информации

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За рерайт статьи о «пинской бойне», в которой освещались события августа 2020 года в районном центре, суд Лунинецкого района оштрафовал ООО «МП компани», являющееся владельцем сайта «Медиа-Полесье», на 199 базовых величин (5771 рубль).

Об этом сообщила редакция в материале под заголовком «Невиданная щедрость: могли оштрафовать на 200 базовых. Но дали 199».

Суд признал «МП компани» виновным в том, что в нарушение закона о СМИ в статье «В Бресте начался суд над второй группой обвиняемых по "пинскому делу"» оно распространило недостоверную информацию, что «пинские судьи отказались проводить процесс, поэтому обвиняемых перевели в Брест», распространение которой запрещено властями в СМИ.

«Статья была опубликована на одном из национальных порталов и перепечатана "Медиа-Полесьем" как рерайт, поскольку тема актуальна и волнительна для жителей нашего региона. Поехать в Брест, чтобы освещать судебный процесс над пинчанами, у нас не было возможности. Поэтому взяли информацию у коллег с гиперссылкой на ресурс», — пояснила редакция.

Она подчеркивает, что цитата «Пинские судьи отказались проводить процесс, поэтому обвиняемых перевели в Брест» принадлежит матери одного из обвиняемых и по правилам орфографии взята в кавычки. «Это высказывание человека, который озвучил свое мнение», — считает портал.

Из 200 возможных базовых величин штрафа, предусмотренных инкриминируемой статьей, судья Светлана Братанова присудила 199 — «более чем месячный фонд заработной платы предприятия».

Ранее в офисе «Медиа-Полесья», в домах у главного редактора Светланы Гарды и ведущих журналистов прошли обыски. Изъята техника и все носители информации.
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Тэги: Медиа-Полесье штраф пинское дело пинская бойня Персона: Светлана Братанова Город: Пинск

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