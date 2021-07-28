Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 28 июля встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, которая совершает визит в США.

Фото: пресс-служба Белого дома

О встрече сообщает телеканал «Настоящее время» , корреспондент которого находится на месте событий.

Подробности ожидаются позднее.

Визит Тихановской в США начался 18 июля. Она встретилась, в частности, с госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, другими высокопоставленными чиновниками американской администрации, сенаторами и конгрессменами.

21 июля белорусский МИД назвал визит Тихановской в США «двухнедельной туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков».