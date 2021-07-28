Верховный суд рассмотрит иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра 3 августа, сообщила заместитель председателя организации Татьяна Нядбай.

Глава Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай

«Стало известно, что суд по ликвидации Белорусского ПЕНа назначен на 3 августа. Узнали сами, так как звонили в приемную. Никаких письменных извещений пока не получали», — отметила Нядбай.

14 июля силовики провели обыск по юридическому адресу Белорусского ПЕН-центра. У представителей ГУБОПиК МВД было постановление на обыск, подписанное генпрокурором. В связи с пандемией коронавируса организация уже больше года работает в дистанционном режиме, поэтому по юридическому адресу никого из сотрудников не было. По словам Нядбай, силовики провели обыск в другой организации, у которой такой же юридический адрес, конфисковали всю технику. ПЕН-центру, который возглавляет нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, известно о возбуждении дела по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования либо участие в нем).

По информации правозащитников, в тот день в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых правозащитники и общественные активисты.

19 июля стало известно об аресте счетов Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, в которых прошли обыски.

22 июля появилась информация, что Министерство юстиции подало иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра.

Ранее Минюст также подал иск в Верховный суд о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов «в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства». БАЖ, в офисе которой 14 июля также прошел обыск, не согласна с предупреждением Минюста и намерена его оспаривать.