Еще три человека признаны политзаключенными в Беларуси

Юрий Дреко, Александр Бажков и Виктор Калиновский признаны политическими заключенными, говорится в заявлении белорусских правозащитных организаций. Таким образом, общее число политзаключенных в стране выросло до 589.

Юрий Дреко 13 марта был приговорен судом Советского района Минска по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство) к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (начал отбывать наказание) за надпись «СБ — с… бойтесь» на ограждении строительной площадки в центре города. Потерпевшими признали несколько сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня»: первого заместителя директора и главного редактора Михаила Лебедика, а также Андрея Муковозчика, Дмитрия Крята, Людмилу Гладкую, Романа Рудя, передает БелаПАН .

Александр Бажков приговорен судом Оршанского района (Витебская область) по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества) к трем месяцам ареста (начал отбывать наказание) за нанесение протестных надписей на здание исправительной колонии.

Виктор Калиновский решением суда Брестского района получил два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ч. 2 ст. 339 УК (также начал отбывать наказание) за надписи протестного характера в общественных местах Бреста и Брестского района.

По мнению правозащитников, нанесение надписей такого вида не является проявлением хулиганства и вандализма. «Содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, проходящих в стране с лета 2020 года, свидетельствуют о том, что мотивом их нанесения было выражение мнения на общественно значимые темы, — говорится в заявлении. — Мы считаем, что данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными им обвинениями: в соответствии со ст. 19 пакта каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает в себя свободу искать, получать всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно, или через средства печати или художественные формы обнаружения, или иными средствами по своему выбору. Пользование этим правом может налагать особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, соответственно, связано с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: для уважения прав и репутации других лиц, для охраны общественной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения».

Правозащитники подчеркивают, что осужденные не посягали на значительные ценности. «Сами надписи не содержат языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам. Нецензурная лексика, которую использовали некоторые из них, не свидетельствовала сама по себе о наличии в их действиях состава уголовно наказуемого преступления. Материальный ущерб от таких действий носил символический характер», — отмечается в заявлении.

В этом контексте правозащитники считают лишение свободы Дреко, Бажкова и Калиновского политически мотивированным, а самих осужденных — политическими заключенными и требуют их немедленного и безусловного освобождения.