Цены на первичном рынке столичной недвижимости за год снизились на 6%, или на 80 долларов за квадратный метр. Такую тенденцию в комментарии БелаПАН отметила руководитель компании «Твоя столица·Новостройцентр» Наталья Жалова.

«В целом спрос объемен и стабилен, что во многом обуславливается продолжающимся кредитованием большинства новостроек и относительно стабильным обменным курсом валют. Правда, доля покупателей с кредитами за полугодие снизилась с 50 до 30%, что можно объяснить совокупностью причин: от снижающихся доходов покупателей до усложнившихся условий выдачи кредитов. При этом средняя сумма кредита составляет около 65 тыс. рублей», — сообщила Жалова. Кроме того, в 118 новостройках покупателям доступна рассрочка оплаты. Как правило, при ее предоставлении стоимость квадратного метра увеличивается, срок рассрочки варьируется от полугода до восьми лет.

По информации эксперта, в июле в Минске побит рекорд по количеству новостроек за последние семь лет — 144 без учета жилья для очередников. Однако купить квартиру можно только в 133 из них, в остальных 11 домах продажа приостановлена.

«Сейчас в Минске много новостроек, но не во всех домах выбор квартир широкий. Причина: большинство новостроек раскупается на старте строительства по сниженной цене метра. Доля таких сделок более 60%», — пояснила Жалова.

По информации «Твоей столицы», средние цены в новостройках Минска по итогам первой половины 2021 года составили: однокомнатная квартира варианта «эконом» — 1060 долларов за 1 кв. м (-15% за полгода), двухкомнатная «эконом» — также 1060 (-12%), трехкомнатная «эконом» — 1070 (-7%); «стандарт» — соответственно 1260 (-4%), 1220 (-6%) и 1125 (-7%); «комфорт» — 1525 (+7%), 1.510 (+8%) и 1.345 (+3%); «престиж» — 1605 (-8%), 1635 (0%) и 1690 (-6%) долларов за 1 кв. м.

Как отметила руководитель компании, самые дешевые «однушки» продаются в классе «эконом», а «двушки» и «трешки» — в «стандарте». В этом сегменте можно купить двухкомнатную квартиру от 910 долларов за квадратный метр, трехкомнатную — от 830. «В среднем цены за последний год снизились на 6%, или на 80 долларов за квадратный метр, а их текущий уровень сопоставим с началом 2018 года, — отметила Жалова. — Но если посмотреть в разрезе классов качества, то отрицательная динамика (от 4 до 15%) отмечена по всем классам, кроме "комфорта", который, наоборот, показывает рост от 3%».

По ее словам, рост цен в классе «комфорт» обусловлен тем, что в течение первого полугодия на рынке был предложен только один новый дом.