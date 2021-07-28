Евросоюз осудил решение о признании сайта и соцсетей «Белсата» экстремистскими

Европейский союз осуждает судебное решение, согласно которому сайт и страницы в соцсетях телеканала «Белсат» признаны экстремистскими, заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали.

«Это еще одна попытка удушения режимом Лукашенко свободы высказываний и свободы информации, попытка принудить к молчанию все независимые голоса», — сказала она, передает БелаПАН .

27 июля суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалами «информационный ресурс в глобальной компьютерной сети интернет с названием БЕЛСАТ tv BELSAT». Постановление суда опубликовала в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Решение принято на основе заявления восьмого управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

Экстремистскими материалами признаны сайт «Белсата», телеграм-канал, страницы в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм».

«Белсат» не считает законным решение суда, но обжаловать его не собирается.