Минск лишили права проведения чемпионата мира по спортивной ходьбе

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Беларуси в Оман.

Фото: worldathletics.org

«Мы приняли решение перенести командный чемпионат мира 2022 года по спортивной ходьбе из Минска, где есть дипломатические сложности и существуют проблемы с путешествиями в эту страну, в Оман», — заявил руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу, передает «Интерфакс» .

Вместо столицы Беларуси командный чемпионат мира пройдет в столице Омана — Маскате.

Беларусь получила право провести данный чемпионат еще в 2017 году. Изначально соревнования были запланированы в Минске на май 2020 года, но из-за коронавируса их перенесли на 23−24 апреля 2022 года.

Ранее Минск лишился чемпионата мира по хоккею, этапа Кубка мира по биатлону, чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата Европы по велотреку.