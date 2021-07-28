В Беларуси официально зарегистрировали 950 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 950 новых случаев COVID-19, умерло 11 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 1061 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

27 июля было зарегистрировано 525 новых случаев, 26 июля — 648, 25 июля — 880, 24-го — 1061, 23-го — 1103, днем ранее — 1069. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 442 831, выздоровело 436 903 человека. Умерло 3424 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 20 965 тестов на коронавирус, что втрое больше, чем днем ранее (6352). С начала эпидемии сделано 7 241 548 тестов.

По информации Минздрава, 895,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,35 млн.