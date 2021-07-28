Минчанин угодил незатушенным окурком в коляску с грудничком

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Трехмесячный малыш едва не получил ожог из-за нерадивого курильщика, бросившего окурок с балкона.

Фото: pixabay.com

Молодая женщина прогуливалась с грудничком по ул. Ангарской. Около дома № 26/1 она остановилась, чтобы достать ребенку смесь. Неожиданно прямо в коляску откуда-то сверху угодил незатушенный окурок, передает Minsknews.by.

К счастью, окурок упал на плед и не обжег малыша.

Милиционер провел беседу с бросившим окурок, а после тот спустился и извинился перед девушкой, угостив ее яблоками и конфетами.
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Тэги: окурок курение

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