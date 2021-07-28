У Минска отобрали право на проведение ЧМ-2022 по спортивной ходьбе 

Еще одно международное спортивное мероприятие не пройдет в Беларуси.

Фото с сайта sportbox.ru

Как сообщил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу, после рассмотрения специального отчета, подготовленного комитетом по рискам, было принято решение «перенести командный чемпионат мира-2022 по спортивной ходьбе из Минска».

Свое решение ассоциация объясняет тем, что «есть ограничения в путешествиях в Беларусь, трудности в дипломатических отношениях».