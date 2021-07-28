Биржа: доллар упал на торгах 28 июля

/ Экономика
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Американская валюта сдала свои позиции по итогам торгов на БВФБ в среду, 28 июля.

Доллар снизил позиции на 0,0008 пункта — 2,5216 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты сегодня выросли:

  • российский рубль на 0,0105 пункта — 3,4267 белорусского рубля за 100 российских;
  • евро на 0,0055 пункта — 2,9776 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением всех пяти иностранных валют.

 

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Тэги: курсы валют

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