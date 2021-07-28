Зачистка информпространства продолжается: еще восемь телеграм-каналов и чатов признаны экстремистскими

Еще восемь телеграм-каналов и чатов признаны в Беларуси экстремистскими.

В Республиканский список экстремистских материалов, размещенный на сайте Министерства информации, добавлены следующие телеграмм-каналы и чаты: «Уручье 97 pro», «Ждановiчы сёння», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», «Активная МАЯКОВКА (акции и флешмобы)», «I I 0 ПАРТИЗАН чат», «I I 0 ПАРТИЗАН чат» (связанный с чатом канал), «Новая Боровая 98%», «Новая Боровая 98% — Чат».

Решение о признании ресурсов экстремистскими было принято судом Партизанского района Минска 22 июля.

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