Евро растет, а доллар падает на открытии торгов
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись новые торги.
Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:
- российский рубль — 3,4233 белорусского рубля за 100 российских (+0,0071 пункта);
- евро — 2,9785 белорусского рубля (+0,0064 пункта);
- доллар — 2,522 белорусского рубля (-0,0004 пункта).
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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