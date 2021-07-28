Евро растет, а доллар падает на открытии торгов

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись новые торги.

Три основные иностранные валюты показывают следующие результаты:

российский рубль — 3,4233 белорусского рубля за 100 российских (+0,0071 пункта);

евро — 2,9785 белорусского рубля (+0,0064 пункта);

доллар — 2,522 белорусского рубля (-0,0004 пункта).

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением всех пяти иностранных валют.

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