Крупные пожары на Гомельщине продолжаются — общая площадь возгораний составляет 110 гектаров  

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Спасатели продолжают борьбу с крупными пожарами на территории Гомельской области.

Как сообщили в МЧС, в ликвидации торфяного пожара у агрогородка Комаровичи (Петриковский район) задействованы 36 единиц техники и 132 человека. Вертолетом МИ-26 осуществлены три сброса воды. Пожар локализован, его общая площадь составляет 70 га.

В тушении пожара у деревни Кирово (Брагинский район) задействованы 25 единиц техники и 100 человек. Пожар локализован, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 40 га.

 

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Тэги: пожары Город: Петриков Брагин

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