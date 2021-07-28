Крупные пожары на Гомельщине продолжаются — общая площадь возгораний составляет 110 гектаров  

Спасатели продолжают борьбу с крупными пожарами на территории Гомельской области.

Как сообщили в МЧС, в ликвидации торфяного пожара у агрогородка Комаровичи (Петриковский район) задействованы 36 единиц техники и 132 человека. Вертолетом МИ-26 осуществлены три сброса воды. Пожар локализован, его общая площадь составляет 70 га.

В тушении пожара у деревни Кирово (Брагинский район) задействованы 25 единиц техники и 100 человек. Пожар локализован, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составляет 40 га.