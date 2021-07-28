Олимпиада. Илья Ивашко проиграл в 1/8 финала 

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Белорусский теннисист Илья Ивашко зачехлил ракетку на олимпийском турнире на стадии 1/8 финала.

Фото НОК

Сегодня наш соотечественник проиграл японцу Кэю Нисикори — 6:7, 0:6.

По словам Ивашко, «в первом сете я должен был выигрывать, у меня было много шансов».

«Тактически играл хорошо, но в конце сета, где нужно было мощно подать, этого не получилось. Упустил свои возможности. Где-то ошибся, слишком сильно рискнул и получился такой результат. Во втором сете я физически устал, и движения стали очень скованные, да и мой соперник, выиграв первый сет, почувствовал себя увереннее и начал играть сильнее. Играть в жаре конечно тяжело, но мы все находимся в равных условиях», — приводит НОК слова спортсмена.

Ранее сообщалось, что белорусская бегунья Дарья Борисевич покидает Олимпиаду в Токио, не приняв участия в соревнованиях.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Илья Ивашко

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