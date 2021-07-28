Беларусь покупает больше, чем продает

По данным Белстата, в январе—мае 2021 года экспорт услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, составил 3 млрд 906,4 млн долларов США и по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличился на 14,3%.

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Импорт услуг вырос на 18,3% до 2 млрд 203 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 млрд 703,4 млн долларов (в январе—мае 2020 года — 1 млрд 555,6 млн).

Из общего экспорта услуг Беларуси на долю стран ЕАЭС пришлось 18,1% (на долю России — 16,8%), стран ЕС — 40,2%, остальных стран — 41,7%. Импорт из стран ЕАЭС составил 27,8% общего импорта (из России — 26,7%), ЕС — 42,2%, остальных стран — 30%.

Экспорт транспортных услуг вырос на 18,3% до 1 млрд 687,7 млн долларов, импорт — на 36,6% до 926,2 млн, в том числе экспорт услуг автомобильных перевозок вырос на 24% до 640,8 млн долларов, импорт — на 18,9% до 326,5 млн.

Экспорт строительных услуг снизился на 24,4% до 177 млн долларов, импорт — на 13% и составил 308,7 млн долларов.

Экспорт компьютерных услуг увеличился на 19,9% до 1 млрд 164,7 млн долларов, импорт — на 9,5% до 129 млн.

Экспорт телекоммуникационных услуг сократился на 11% до 64,4 млн долларов, импорт — на 1,5% до 55,6 млн.

Экспорт услуг в области архитектуры, инженерных и технических услуг снизился на 9% до 49,5 млн долларов. Импорт этих услуг вырос на 5,5% и составил 47 млн долларов.

Экспорт услуг операционного лизинга снизился на 0,9% до 30,9 млн долларов, импорт — вырос на 18,5% до 39,3 млн.

Экспорт в области использования объектов интеллектуальной собственности снизился на 1% и составил 44 млн долларов, импорт — вырос на 37,5% до 95,8 млн.

Экспорт финансовых услуг вырос на 30,3% и составил 25,9 млн долларов, импорт — снизился на 12% до 79,6 млн долларов.

Экспорт услуг в области рекламы, маркетинга, организации выставок вырос на 41,6% и достиг 190,8 млн долларов, импорт — на 97,7% и составил 139,9 млн долларов.

По доле экспорта в общем объеме лидировали транспортные (43,2%) и компьютерные (29,8%) услуги, импорта — транспортные (42%) и строительные (14%).