Циклон «Бернд» нанес самый большой урон Германии
Немецкие страховщики продолжают подсчитывать убытки, которые принесла ФРГ
Изначально называлась цифра 4-5 миллиардов евро (не учитывались потери застрахованного имущества в Баварии и Саксонии). Страховые возмещения в этих федеральных землях составят, по оценкам, от 5 до 10 процентов от общей суммы, пишет DW. Из оставшейся две трети пойдут на компенсации жителям земли Рейнланд-Пфальц, где больше всего пострадали регионы вокруг рек Ар и Мозель, а также населенные пункты в предгорьях массива Айфель. Еще треть выплатят жителям Северного Рейна — Вестфалии.
Одним только автостраховщикам придется компенсировать
Ранее самая дорогая природная катастрофа в Германии в XXI веке произошла в 2002 году, когда произошло так называемое «наводнение века» на Эльбе и Дунае в восточной части Германии. Тогда страховые выплаты в связи с паводком составили 4,5 миллиарда евро.
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