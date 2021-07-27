Жителю Гомеля грозит до пяти лет лишения свободы за испорченный портрет Лукашенко и комментарий в телеграм-чате

Гомельский областной суд 27 июля начал рассмотрение дел в отношении 25-летнего жителя Гомеля Артура Рыбина по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Судья — Галина Святко, обвинитель — Жанна Дударева.

Согласно обвинению, Рыбин в ноябре 2020 года вырезал из книги портрет Александра Лукашенко, приклеил на его лоб государственный герб, нарисовал красные полоски в области рта и разместил надпись «Гори в аду». Это изображение он поместил на конструкцию в форме креста и поставил на пустыре возле водозабора. Затем сфотографировал инсталляцию и разместил снимок в одном из телеграм-чатов, передает БелаПАН .

По мнению обвинения, это было сделано «с исключительным цинизмом, используя напряженную ситуацию в обществе в период лета—осени 2020 года, с целью дестабилизации обстановки, дезорганизации работы правоохранительных органов».

Кроме того, обвиняемый разместил в чате «Гомель 97» комментарии, которые следствие трактовало как разжигание розни. Речь идет, в частности, о словах: «Мирным путем ничего не достичь. Нас бьют — надо давать ответ».

Рыбин пояснил, что негативно относится к Лукашенко. «Красные линии у рта я нарисовал как кровь, потому что вы сами знаете, что тогда (осенью 2020 года. — ред.) происходило», — заявил житель Гомеля.

Суд продолжится 28 июля.