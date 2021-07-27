На территории школы в Барановичском районе нашли немецкие снаряды
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Во дворе школы в агрогородке Русино сегодня обнаружили 80 немецких снарядов времен Второй мировой войны.
На территории учреждения образования работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора посыпались металлические предметы, внешне похожие на снаряды. Работы приостановили и позвонили в милицию, сообщает местная газета
Саперы нашли в земле 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak. Они находились в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра.