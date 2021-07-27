На территории школы в Барановичском районе нашли немецкие снаряды

Во дворе школы в агрогородке Русино сегодня обнаружили 80 немецких снарядов времен Второй мировой войны.

Источник: nashkraj.by

На территории учреждения образования работники ЖКХ проводили земляные работы для последующей укладки труб теплотрассы. Внезапно из ковша экскаватора посыпались металлические предметы, внешне похожие на снаряды. Работы приостановили и позвонили в милицию, сообщает местная газета «Наш край» .

Саперы нашли в земле 80 20-миллиметровых снарядов, которые во времена войны использовались для немецких пушек Flak. Они находились в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра.