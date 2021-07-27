Тихановская: Никто не имеет права торговать суверенитетом Беларуси или присваивать его

«Важным шагом к независимости Беларуси» назвала Светлана Тихановская принятие 27 июля 1990 года Верховным советом БССР Декларации о государственном суверенитете.

Источник: t.me/tsikhanouskaya

«Наша страна получила возможность жить самостоятельно и не оглядываться ни на кого. Мы вольны выбирать, с кем налаживать отношения, к каким организациям присоединяться, как строить собственную экономику. Мы вольны быть нейтральным государством без ядерного оружия — то, что было зафиксировано в декларации, и то, чего нас хотят лишить», — сказала белорусский демократический лидер по случаю 31-й годовщины принятия документа.

«Беларусь стала независимым государством не в 1994 году. Суверенитет у Беларуси появился задолго до первых президентских выборов. И его добились люди, для которых Беларусь, наша культура, наш язык, флаг, герб и гимн — святые символы, ценность которых выше всех запретов», — подчеркнула Тихановская.

«Поэтому сегодня мы отмечаем день, который уже праздновался в нашей стране как День независимости, — заявила она. — И мы знаем, что никто не имеет права торговать суверенитетом Беларуси или присваивать его себе лично».

«Суверенитет — заслуга народа Беларуси. А народ уже сделал свой выбор: бороться за будущее. Ведь жить в прошлом — это не выход. И свобода тоже станет нашей общей заслугой, которую не сможет себе присвоить ни один диктатор», — уверена демократический лидер.

С 1997 года официальный День независимости отмечается в Беларуси не 27-го, а 3 июля, в день освобождения Минска от гитлеровцев.