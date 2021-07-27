«Белсат» не считает законным решение суда о признании телеканала экстремистским, но обжаловать его не будет

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Белорусскоязычный спутниковый телеканал «Белсат» не считает законным решение суда о его признании экстремистским (включая страницы в соцсетях), но обжаловать это решение не собирается.

«В ситуации тотального правового дефолта в Беларуси, когда не работают законы, трудно назвать это решение легитимным. Тем более нет смысла его обжаловать», — заявил заместитель директора «Белсата» Алексей Диковицкий.

«На самом деле экстремистами нужно назвать тех, кто тысячами берет в плен своих граждан, бросает в тюрьмы, вынуждает покинуть родину», — сказал представитель канала.

По словам Диковицкого, «Белсат» продолжит информировать свою аудиторию на белорусском языке и без цензуры.

Суд Железнодорожного района Гомеля 27 июля признал экстремистскими материалами «информационный ресурс в глобальной компьютерной сети интернет с названием БЕЛСАТ tv BELSAT». Решение принято на основе заявления восьмого управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. Экстремистскими материалами признаны сайт «Белсата», телеграм-канал, страницы в соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм».
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Тэги: Белсат Персона: Алексей Диковицкий

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