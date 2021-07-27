Американцы выбрались в лидеры Олимпиады
В Токио завершается четвертый день Олимпийских игр-2020. На турнире было разыграно 22 комплекта медалей в 16 видах спорта. У Беларуси все еще нет медалей.
- Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство
1. ОКР
2. США
3. Великобритания
- Плавание. Мужчины. 100 м на спине
1. Евгений Рылов (ОКР)
2. Климент Колесников (ОКР)
3. Райан Мерфи (США)
- Плавание. Мужчины. 200 м в/с
1. Томас Дин (Великобритания)
2. Данкан Скотт (Великобритания)
3. Фернанду Шефер (Бразилия)
- Плавание. Женщины, 100 м на спине
1. Кейли Маккион (Австралия)
2. Кайли Масс (Канада)
3. Риган Смит (США)
- Плавание. Женщины, 100 м, брасс
1. Лидия Джейкоби (США)
2. Татьяна Схунмакер (ЮАР)
3. Лилли Кинг (США)
- Пулевая стрельба. Пневматический пистолет. Командное первенство
1. Цзян Жаньсинь/Пан Вэй (Китай)
2. Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов (ОКР)
3. Елена Костевич/Олег Омельчук (Украина)
- Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка. Командное первенство
1. Ян Циань/Ян Хаожань (Китай)
2.Мэри Кэролин Такер/Лукас Коженески (США)
3. Юлия Каримова/Сергей Каменский (ОКР)
- Таэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг
1. Владислав Ларин (ОКР)
2. Деян Георгиевски (Северная Македония)
3. Рафаэль Альба (Куба)
3. Ин Кхедон (Корея)
- Таэквондо. Женщины. Свыше 67 кг
1. Милица Мандич (Сербия)
2. Ли Дабин (Корея)
3. Альтея Лорен (Франция)
3. Бианка Уокден (Великобритания)
- Триатлон. Женщины
1. Флора Даффи (Бермудские острова)
2. Джорджия Тэйлор-Браун (Великобритания)
3. Кэти Заферес (США)
- Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки, 10 м
1. Чэнь Юси/Чжан Цзяци (Китай)
2. Джессика Паррато/Дилейни Шнел (США)
3. Габриела Агундес/Алехандра Ороско (Мексика)
- Велоспорт. Женщины. Маунтинбайк
1. Йоланда Нефф (Швейцария)
2. Зина Фрай (Швейцария)
3. Линда Индерганд (Швейцария)
- Гребной слалом. Женщины. Байдарка
1. Рикарда Функ (Германия)
2. Майялен Шурро (Испания)
3. Джессика Фокс (Австралия)
- Серфинг. Мужчины
1. Италу Феррейра (Бразилия)
2. Каноа Игараси (Япония)
3. Оуэн Райт (Австралия)
- Серфинг. Женщины
1. Карисса Мур (США)
2. Бьянка Бейтендаг (ЮАР)
3. Амуро Цудзуки (Япония)
- Тяжелая атлетика. Женщины. До 59 кг
1. Куо Синчунь (Тайвань)
2. Полина Гурьева (Туркмения)
3. Микико Андо (Япония)
- Дзюдо. Женщины. До 63 кг
1. Кларисса Агбеньену (Франция)
2. Тина Трстеняк (Словения)
3. Мария Чентраккьо (Италия)
3. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)
- Дзюдо. Мужчины. До 81 кг
1. Таканори Нагасе (Япония)
2. Саид Моллаи (Монголия)
3. Шамиль Борчашвили (Австрия)
3. Маттиас Кассе (Бельгия)
- Фехтование. Женщины. Шпага. Командное первенство
1. Эстония
2. Корея
3. Италия
- Тяжелая атлетика. Женщины. До 64 кг
1. Мод Шаррон (Канада)
2. Джорджия Бординьон (Италия)
3. Чэнь Вэньхуэй (Тайвань)
- Софтбол
1. Япония
2. США
3. Канада
- Конный спорт. Выездка. Командное первенство
1. Германия
2. США
3. Великобритания
В общемедальном зачете лидируют США, Китай, Япония, Россия (ОКР) и Великобритания. Медали завоевывали спортсмены двух десятков стран, включая Эстонию, Сербию, Венгрию, Словению и Косово. У Беларуси медалей нет.