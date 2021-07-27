Несовершеннолетний Никита Золотарев не будет подавать прошение о помиловании

/ Политика
Просмотров: 67

Семнадцатилетний Никита Золотарев, осужденный за «массовые беспорядки» и «насилие над милицией», не будет подавать апелляцию на приговор и прошение о помиловании, сообщил БелаПАН его отец Михаил Лапунов, который побывал на свидании c сыном в гомельском СИЗО.

«Никита сказал, что нет смысла писать апелляцию на последний приговор. Он сказал: "Да, я болен, камера меня убивает, но я не хочу умирать здесь. Хочу под солнцем, на войне, за тебя, за маму, за брата, чтобы не зря". Он был относительно бодр. Шутили. Передал от всех привет. Говорю ему, что его родственники и знакомые из Канады, Дании, Англии, Германии, Литвы и Польши передают привет и думают о нем. Я очень долго перечислял точки планеты. Никита не чувствует себя одиноким. Это очень важно. О возможности прошения о помиловании Никита сказал: "Нет, в зону меня скорее"», — рассказал Лапунов.

Милиция задержала на тот момент 16-летнего Золотарева 10 августа 2020 года. С тех пор он находится в гомельском СИЗО. В феврале юноша был наказан лишением свободы на пять лет за участие в массовых беспорядках. 14 июля у него состоялся новый суд — по обвинению в «насилии над сотрудником милиции»: якобы Золотарев напал на работников СИЗО. На этот раз его наказали лишением свободы на полтора года. Учитывая изменения в законодательство (один день в СИЗО засчитывается для несовершеннолетних за два дня), юноша проведет в колонии четыре с половиной года.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: СИЗО прошение о помиловании политзаключенные в Беларуси Персона: Никита Золотарев Михаил Лапунов

Другие материалы на эту тему:

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

Политзаключенным предлагают писать прошение о помиловании на имя Лукашенко

«Когда ты меня заберешь?» Помилуют ли парня с умственным расстройством

«Когда ты меня заберешь?» Помилуют ли парня с умственным расстройством

Осужденная за наркотики гомельчанка в СИЗО окончила школу

Осужденная за наркотики гомельчанка в СИЗО окончила школу

В СИЗО умер 21-летний минчанин (фото)

В СИЗО умер 21-летний минчанин (фото)