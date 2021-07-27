Брестский облсуд оставил без изменения приговор Полине Шарендо-Панасюк

Судебная коллегия Брестского областного суда 27 июля рассмотрела апелляцию на приговор брестской активистке «Европейской Беларуси» Полине Шарендо-Панасюк и оставила его без изменения, сообщает телеграм-канал «Весна. Брест».

Фото из архива семьи Шарендо

9 июня суд Московского района Бреста признал ее виновной в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст. 364 УК), оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), оскорблении президента (ст. 368 УК) и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших сотрудников МВД на 5 тысяч рублей, передает БелаПАН .

Шарендо-Панасюк не признала вину и заявила, что это политически мотивированное обвинение. От дачи показаний в суде она отказалась.

Согласно обвинению, 29 декабря 2020 года Шарендо-Панасюк в Бресте недалеко от дома, где проживает со своей семьей, оскорбила сотрудников милиции, которые задерживали ее мужа Андрея Шарендо — также активиста «Европейской Беларуси».

Согласно обвинению, 3 января Шарендо-Панасюк оскорбила милиционеров во время санкционированного прокурором Бреста осмотра их квартиры. Одному из силовиков женщина плюнула в лицо и ударила рукой в область плеча, другому, срывая маску, поцарапала нос. Там же, говорится в обвинении, она высказывала оскорбления в адрес президента.

Полина Шарендо-Панасюк находится под стражей с 3 января 2021 года. В суде она сообщила, что провела в карцере в общей сложности 30 суток. Активистка признана политзаключенной.

Ее муж Андрей Шарендо объявлен в розыск после того, как 28 июня не явился в суд Московского района Бреста, где было назначено рассмотрение его дела. До этого активист находился под домашним арестом.

По сообщению правозащитников, Шарендо обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и 368 (оскорбление президента).

Позже стало известно, что Шарендо покинул Беларусь. Белорусскими правозащитниками он также признан политзаключенным.

У семейной пары двое несовершеннолетних детей.