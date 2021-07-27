Политзаключенная Марфа Рабкова потеряла сознание во время прогулки в СИЗО

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Находящаяся под стражей политзаключенная Марфа Рабкова несколько дней назад потеряла сознание во время прогулки в минском СИЗО № 1.

Источник: Amnesty International

По сведениям БелаПАН, правозащитнице стало плохо из-за низкого артериального давления. Тюремный медик измерил Рабковой давление, которое оказалось низким — 80 на 60, и сделал кардиограмму. Кроме того, Рабкова запрашивала прием у стоматолога, однако следственные органы пока ей в этом отказали.

В конце июня она уже теряла сознание из-за высокой температуры воздуха и духоты в камере. Тогда медпомощь выразилась в таблетке цитрамона.

Координатор волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Первоначально ее обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках). Затем правозащитнице предъявили обвинение еще по двум статьям УК: ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

В апреле Рабкова в СИЗО была признана склонной к экстремизму и поставлена на профилактический учет.

20 июня правозащитнице продлили срок содержания под стражей до 17 сентября.

Белорусские правозащитники признали коллегу политзаключенной. В ее защиту выступили специальные докладчики ООН.
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Тэги: политзаключенные в Беларуси СИЗО № 1 Персона: Марфа Рабкова

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