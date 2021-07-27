Официально. В Беларуси от COVID-19 умерло уже 3413 человек

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 525 новых случаев COVID-19, умерло 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 468 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

26 июля было зарегистрировано 648 новых случаев, 25 июля — 880, 24-го — 1061, 23-го — 1103, 22-го — 1069, днем ранее — 975. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 441 881, выздоровело 435 842 человека. Умерло 3413 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 6352 теста на коронавирус, что почти вдвое меньше, чем днем ранее (11 179). С начала эпидемии сделано 7 220 583 теста.

По информации Минздрава, в Беларуси 875,9 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,34 млн.

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